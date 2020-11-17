Кабмин хочет признать карантин выходного дня форс-мажором: что будет

Кабинет министров готовит решение о признании карантина выходного дня форс-мажором. Это упростит для бизнеса вопросы аренды и выполнения других обязательств.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни, состоявшейся под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба ОПУ.

Глава Кабинета министров сообщил, что правительство подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня.

«В частности, мы восстанавливаем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты рабочего. Также будут действовать «кредитные каникулы» для бизнеса в рамках программы «5-7-9″, признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств», – сказал Шмыгаль.