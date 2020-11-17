Сутички під Верховною Радою: поліція застосувала сльозогінний газ, є постраждалі

Під Верховною Радою з самого ранку проходить акція підприємців проти карантину “вихідного дня”. У ході сутичок охорона застосувала сльозогінний газ, деяким людям розбили обличчя.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Охорона й надалі охороняє входи до Верховної Ради й не дає активістам потрапити під будівлю парламенту. Впродовж години був затриманий один чоловік. Також охоронці застосовували сльозогінний газ проти активістів. Дехто з демонстрантів постраждав у ході сутичок – комусь порвали одяг, декому розбили обличчя.

Відео – Апостроф

Одна з протестувальниць прийшла під парламент з яйцями та закликала народних депутатів скасувати вимогу для всіх підприємців користуватися реєстраторами розрахункових операцій (РРО), оскільки для малого бізнесу це “непідйомна ноша”.

“Малі підприємства просто не впораються з цим”, – наголошує демонстрантка.