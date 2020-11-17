Представлено перші характеристики нового Nissan Qashqai

Компанія Nissan представила першу інформацію про свій новий кросовер Qashqai.

В інтернеті з’явились перші фото прототипа Nissan Qashqai нового покоління.

На фото Нісан знаходиться в камуфляжі, тому оцінити ззовні новинку поки неможливо. В компанії повідомляють, що автомобіль вийде на ринок вже навесні 2021 року.

Qashqai стане першим “європейським” кросовером, побудованим на модульній платформі CMF-C. Маса кросоверу зменшиться на 60 кг через використання алюмінію в конструкції та через заміну платформи.

На ринок автомобіль вийде у двох варіантах силової установки. Першим варіантом стане 1,3 – сильний бензиновий турбодвигун, який побудований за технологією м’якого гібрида та отримає два варіанти потужності. А другим стане гібридна система e-Power, в якій використовується турбомотор як генератор для підзарядки батарей. Новий Кашкай буде випускатись без дизельних двигунів.