МВФ может заморозить сотрудничество с Украиной: названы причины

Летом 2020 года Украина получила первый и единственный транш от МВФ (2,1 миллиарда долларов) в рамках программы финансирования stand-by, но на новые транши в ближайшее время, похоже, рассчитывать не приходится.

«Апостроф» разбирался в том, почему фонд может «заморозить» сотрудничество с Киевом.

Самая скандальная причина для этого может быть связана с решением Конституционного суда, который признал неконституционными положения антикоррупционного законодательства по поводу уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущественного состояния госчиновников.

К слову, это не единственная сложность в отношениях сторон. По данным источников «Апострофа», в МВФ разочарованы тем, что внушительная часть средств, предусмотренных на борьбу с коронавирусом, была направлена на строительство дорог.

Также у МВФ есть опасения того, что Национальный банк Украины может утратить независимость. Еще одна проблемная тема — отсутствие бюджета на 2021 год.