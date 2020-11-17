Із Офісу президента звільнився піарник Зеленського

Із Офісу президента України звільнився керівник Служби з питань інформполітики Олександр Курдінович. Саме він на початку літа займався піаром програми Зеленського «Велике будівництво».

Про звільнення чиновника 17 листопада повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише Бабель .

«Курдінович 16 листопада написав заяву про звільнення. Я її підписав. Він перейшов на іншу роботу», – пояснив він.

За словами Подоляка, Курдінович відповідав за зв’язки з регіонами.

«Він займався «регіоналкою». Ми хотіли все, що ми промовляємо тут [в Офісі президента] заносити добре вниз, по регіонах. На жаль, той обсяг сигналу, який я б хотів, щоб пішов – не пішов, ось і все», – додав Подоляк.

ЗМІ повідомляли, що саме Подоляк привів Курдіновича на роботу в Офісі президента. Раніше він говорив, що знайомий з Курдіновичем тільки по роботі.

До приходу на Банкову Курдінович працював заступником голови та головою Держкомтелерадіо і очолював комісію з питань захисту суспільної моралі за часів президентства Віктора Януковича.