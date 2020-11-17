«Чтобы украинцев не трусило, пока их везут на кладбище?»: Арьев о строительстве дорог

Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев указал на то, что власти потратили на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких в 500 раз меньше, чем на строительство дорог.

Об этом он сказал на заседании Рады.

Арьев подчеркнул, что важно не то, сколько выделено средств, а то, сколько освоено. Нардеп отметил, что в кассовых расходах на строительство дорог потрачено 20 млрд грн, а на закупку аппаратов ИВЛ – 40 млн грн.

«Я так понимаю, что всё делается для того, чтобы украинцев на кладбище везли и их не трусило?» — спросил Арьев и уточнил, не снится ли премьеру «всё то, что он натворил».