Бутусов рассказал о «знаковом» продвижении следствия в деле генерала Аллерова

Вчера состоялось знаковое событие в деле экс-командующего Национальной гвардией, генерал-лейтенанта Юрия Аллерова, обвиненного НАБУ и САП в заключении невыгодной государству сделки и нанесении ущерба на сумму 81 миллион гривен.

Он отметил, что Высший антикоррупционный суд осудил двух фигурантов дела — оценщиц Елену Солому и Алису Гринчук. Их обвиняли в оформлении фальшивых документов по оценке квартир, принадлежащих Нацгвардии в доме в центре Киева, что было основанием для Аллерова принять решение об обмене этих квартир на жилплощадь на окраине.

«За это, по данным детективов, Аллеров получил о застройщика 125 тысяч долларов наличными и квартиру для своей дочери по специальной цене. В общем, вчера Гринчук получила 4 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, а Солома – 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 1 год — приговоры крайне мягкие, и это согласовано со следствием. Обвиняемые пошли на сделку со следствием, и приговоры закрепили обвинение против основного фигуранта — генерала Аллерова», — пишет Бутусов.

При этом, как отмечает журналист, роковой уликой для Аллерова являются показания его подельника — владельца компании «Укрбуд» Максима Микитася, который также был выгодополучателем аферы.

Отмечается, что Микитась также пошел навстречу следствию, чтобы смягчить свой приговор. Таким образом, антикоррупционные органы подбираются к своей главной цели — генералу.

«И, пожалуй, после приговора по оценщицам, можно уверенно сказать, что в близкой перспективе ВАКС вынесет решение по самому Аллерову. Дело будет знаковым — НАБУ открыло его после журналистского расследования, обвиняемый — один из высших военачальников, командующий Нацгвардией, глава одного из крупнейших силовых структур в системе МВД. Доказать обвинение непросто — ведь прямого хищения нет, квартиры обменяли, но условия обмена невыгодные, и это подтверждают приговоры и показания оценщиц. В общем, это прецедент, огромный прецедент для нашего государства, будем внимательно следить за результатами дела и информировать», — считает Юрий Бутусов.

Он также подчеркнул, что ожидает приговора и Микитась, который твердо намерен отбиться от всех обвинений и получить максимально мягки приговор. Хотя его компания «Укрбуд» печально известна остановкой всех своих строек и банкротством, последствия которого расхлебывает Киев. Год назад в интернете появилась запись, как Микитась рассказывает о том, что его поддерживают самые влиятельные люди в окружении президента Зеленского — Андрей Богдан и Андрей Ермак.

«По данным депутата Антона Полякова, Микитась близко связан с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко. Атрошенко провел сейчас в Черниговский облсовет свою партию «Рідний дім», и «Слуги народа», в общем, никакой конкуренции ему не составили. Поскольку куратором «Слуг народа» на Черниговщине является народный депутат Павел Халимон, который давно нашел с Атрошенко общий язык, и сейчас создает вместе с ним коалицию в облсовете», — пишет главред Цензор.нет.

По его мнению, этот союз может сделать Микитася вообще неуязвимым и незаменимым для власти.

«По иронии судьбы, Халимон также был фигурантом расследования НАБУ! Программа «Схемы» недавно рассказала, что по Халимону детективы вели расследование и пытались задокументировать вымогательство взятки, однако операция сорвалась в результате утечки информации. Так что посмотрим, какой приговор получи Микитась, который был весьма влиятелен и «решал вопросы» при прошлой власти, и также успешно восстанавливает влияние при «слугах». У Аллерова таких опций не будет», — резюмировал он.