Полный карантин в Украине спасет от коллапса в больницах

А пока мы здесь боремся с проклятым правительством, которое мешает нам собираться вместе в закрытых помещениях в выходные, в Израиле давно и каждый день закрыто почти все: кафе, спортклубы, супермаркеты… И это — с их медициной.

Но они дураки, мы умные, это понятно … Короче. Мой прогноз – полный карантин в Украине до Нового года. Или полный коллапс в госпиталях (на самом деле он уже есть, просто «рядовой гражданин» не замечает, пока не попадет туда).

Конечно, многим такой прогноз не нравится, мне – тоже, но готовиться надо именно к этому. И рестораторам, и арендодателям (если они не хотят остаться потом без своих арендаторов), и вообще обществу. Потому что ситуация будет для многих между жизнью и смертью.

Также призываю полицию и неравнодушных граждан к жесткому отношению к тем, кто пренебрегает масками, кто устраивает безответственные массовые мероприятия в помещениях. Эти люди сейчас – сознательные враги Украины, убийцы, которые думают исключительно о себе (и о себе они не думают). Пришло время перед общей угрозой всему обществу это понять.