ФГВФО готовий продати 113 га землі Родовід Банку на Оболоні за 363 млн грн

19 листопада Фонд гарантування проведе черговий «голландський» аукціон з продажу земельної ділянки Родовід Банку на 113,5 га (за адресою м. Київ, вул. Озерна (вул. Богатирська/Північна).

Цільове призначення цієї ділянки — для будівництва та обслуговування житлових будинків та об`єктів соціально-культурного призначення.

Стартова ціна — 518 млн грн. У ході торгів вона може знизитися до 362,6 млн грн.

На аукціоні з продажу цього ж лота, який відбувся 28 жовтня, ціна знижувалася до 414,4 млн грн, але покупців не знайшлося.

Цей актив ФГВФО намагається продати з 2018 року. Тоді ціна встановлювалася на рівні 3,7 млрд грн.

Вказану земельну ділянку Родовід Банк отримав у заставу від компанії «Баски Плюс-2004» (пов`язували з Дмитром Фірташем).