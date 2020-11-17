Почему в Украине не будет массового тестирования на СOVID-19: объяснение Кабмина

Словакия уже провела массовую проверку населения на COVID-19, по ее примеру такое решение приняла и Австрия. Почему в Украине это невозможно – читайте дальше.

В Словакии живут примерно 5,5 миллионов человек. Там к процессу тестирования привлекли многие категории населения. Об этом министр Кабинета министров Олег Немчнинов рассказал в интервью «РБК-Украина».

Он отметил, что речь идет обо всех врачах, госслужащих, сотрудниках полиции, волонтерах – к тому же, они прошли предварительную подготовку.

«Готовы ли мы 40 миллионов протестировать? Взять кровь, выявить наличие или отсутствие антител, правильно все прописать? Сколько специалистов для этого нужно? Сколько надо медиков отвлечь от выполнения прямых обязанностей?», – отметил министр.

К сожалению, это не тесты на беременность, это сложный процесс, и статистика более сложная. Поэтому премьер скоммуницировал, что мы миллиард гривен дополнительно выделили на закупку экспресс-тестов,

– объяснил Немчинов.

И добавил, что в Украине появится примерно до 3 миллионов тестов на антиген. Они обойдутся в примерно 380 гривен или меньше. Именно с их помощью проведут массовое тестирование в красных зонах.

«Мы значительно большая страна, у нас больше населения (чем в Словакии – 24 канал). Нужно понимать мультипликатор затраченных усилий на эти меры», – подчеркнул чиновник.

Немчинов также привел пример Италии. В частности подчеркнул, что там массовое тестирование проводили только в отдельных городках. Но никто не тестировал все 60 миллионов граждан.