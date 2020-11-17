По дороге туда заражается много людей, – Немчинов о закрытии ресторанов и кафе

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов уверяет, что выбирая те или иные карантинные ограничения и принимая решение об их введении, правительство тщательно обсуждает и изучает вопрос.

В частности, министры обсуждали то, какой процент людей инфицируется в заведениях общественного питания. Об этом Олег Немчинов рассказал в интервью «РБК-Украина«.

Мы обсуждали этот вопрос. Сколько процентов, например, заражаются в ресторанах. Действительно, в ресторанах при соблюдении карантинного режима процент небольшой. Но дело в том, что по дороге в ресторан заражается очень много людей,

– заметил он.

По словам министра, такие примеры озвучивают на правительственных совещаниях и на заседаниях Кабмина. В то же время Немчинов посетовал, что в Украине нет возможностей проводить эпидемиологические исследования как в Китае, отслеживать контакты по мобильным телефонам и тому подобное.

«Исходя из тех эпидисследований, которые успевают проводить украинские специалисты, делаются выводы, предлагаются главному санитарному врачу, а он, в свою очередь, предлагает министру здравоохранения. Тот это вносит на заседание комиссии ТЭБ и ЧС, а потом они вместе выносят это на правительство», – объяснил Немчинов.

Отметим, что карантин выходного дня начал действовать в Украине с 14 ноября. Согласно ему, в субботу и воскресенье должны работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, почта и заведения, которые готовят еду на вынос.

Принимать посетителей в эти дни заведения общественного питания не имеют права.