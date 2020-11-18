ЦИК обнародовал итоги второго тура выборов в четырех городах

Во вторник, 17 ноября, Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги второго тура выборов городских глав в Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке. Голосование состоялось в минувшее воскресенье.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Городским головой Херсона избран народный депутат Игорь Колыхаев. Его поддержали 34 125 избирателей (63,59%).
В городе Краматорск Донецкой области мэром стал самовыдвиженец Александр Гончаренко. За него отдали голоса 18 686 человек (57,85%).
Мэром Каменец-Подольского Хмельницкой области был избран глава местной организации ВО «Свобода» Михаил Поситко. Его поддержали 15 404 избирателя (58,33%).
В городе Украинка Киевской области мэром стал кандидат от партии «Европейская солидарность» Александр Туренко. За него отдали свои голоса 2 852 избирателя (51,5%).
При этом в ЦИК отмечают, что Луцк, Сумы, Одесса еще не передали результаты голосования.