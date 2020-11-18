Второй тур выборов мэра Кривого Рога перенесли на две недели

После выхода из предвыборной гонки действующего мэра Кривого Рога (Днепропетровская область) Юрия Вилкула стали известны детали проведения второго тура.

Повторное голосование на выборах городского главы пройдет 6 декабря вместо 22 ноября. В нем примут участие кандидаты от «Слуги народа» и «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Об этом сообщает гражданская сеть «Опора» со ссылкой на решение Криворожской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК).

17 ноября ТИК получил заявление Вилкула, который получил больше всего голосов на выборах 25 октября, об отказе участвовать в повторном голосовании.

Вследствие этого во второй тур выходят «слуга народа», гендиректор ЧАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» Дмитрий Шевчик и кандидат от «Оппоплатформы», советник городского головы Кривого Рога Константин Павлов.

12 ноября были объявлены результаты первого тура. За Вилкула проголосовали 80 655 избирателей, за Шевчика — 45 213. Павлов оказался на третьем месте с 15 941 голосом.