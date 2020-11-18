Турецкий парламент одобрил отправку военных для соблюдения перемирия в Карабахе

Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан для участия в контроле перемирия в Нагорном Карабахе вместе с российскими миротворцами, было одобрено турецким парламентом.

Об этом сообщает «Anadolu» во вторник, 17 ноября.

Так, парламент Турции рассмотрел проект указа. В документе говорится об условиях совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также требованиях официального Баку по формированию совместного центра Турции и России по контролю режима прекращения огня.

«Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции», – заявлено в тексте документа.

Отмечают, что рам миссии, численность участников и длительность будут определяться администрацией Эрдогана. А в соответствие со статьей 92-й Конституции Турции, срок действия миссии определен одним годом.