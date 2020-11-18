В Украине впервые «узаконили» однополые отношения

Ввести если браки, то хотя бы партнерство между людьми того же пола, Украина обязалась четыре года назад.

В Украине две столичные девушки впервые «узаконили» однополые отношения — юрист пары нашел способ обойти официальный запрет жениться на человеке того же пола. Новый договор это не брак, но предоставляет паре большинство прав супругов.

Об этом 17 ноября говорится в сюжете ТСН.

Пять страниц мелким шрифтом должны заменить печать в паспорте, иметь которую однополой паре в Украине — нельзя.

Документ Олеся и Ада подписали, чтобы иметь общее имущество и даже упростить путь друг к другу в реанимацию или в СИЗО. Но обе понимают — все будет зависеть от конкретного врача или чиновника.

«У нас есть принцип свободы договора — то есть мы можем договориться обо всем, что прямо не запрещено. У нас еще и до того был в гражданском кодексе принцип простого товарищества. Это больше о проектах, но знаете, много в бизнесе — отношения между партнерами они ближе, чем отношения в браке «, — отмечает автор документа юрист Артем.

В Минюсте о договоре между девушками — слышали. Но называть его похожим на брачный — отказываются.

«Регистрация брака продолжает быть возможной только между мужчиной и женщиной. И такой договор не может регламентировать брачные отношения. Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния на основании этого договора мало что сможет сделать для этих девушек», — говорит Рада Дашутина.

Нина и Алена поженились по-настоящему в Португалии. Громкую свадьбу справили в Украине. Европейский документ жизнь в Украине не облегчает. Разве что напоминает — дома права зависят от ориентации.

Ввести если браки, то хотя бы партнерство между людьми того же пола, Украина обязалась четыре года назад. Но вскоре Минюст отчитался — выполнение европейской стратегии невозможно.