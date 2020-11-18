У Лукашенко намекнули, что не будут соблюдать права человека, пока ЕС не даст денег

В Беларуси придумали, чем ответить на санкции Евросоюза. Как сообщает Belta, страна намерена закрыть ряд проектов с ЕС.

Об этом глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил после совещания у Александра Лукашенко.

Так, Беларусь намерена приостановить диалог с ЕС касательно прав человека. Также понижен статус сотрудничества с инициативой «Восточное партнерство»: переговоры будут проводиться исключительно на уровне экспертов. Кроме того, Беларусь решила, что расширит ответный санкционный список по ЕС и Канаде. Оценить изменения нет возможности — публиковать последний вариант списка в Минске отказались.

«Реакция будет очень чувствительной для наших европейских партнеров», — грозит Евросоюзу МИД Беларуси.

В Беларуси ждут, пока Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк разморозят сотрудничество. До тех пор Минск намерен оставить в силе ограничения для Европы.

В МИД Беларуси считают, что не связаны никакими обязательствами с европейской бюрократией. «Не нужно пытаться измерить нас другим аршином», — говорят в министерстве и одновременно предостерегают Европу от «занятия радикальным миссионерством».