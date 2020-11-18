Renault анонсировала маленький электрокроссовер

Новый электрический паркетник Renault должны представить в ближайшее время, правда, пока только в виде концепта. Серийная же версия дебютирует в следующем году, а технику она разделит с Nissan Magnite.

Первым рынком для нового кроссовера Renault станет Индия, причем там модель ждали в этом году, однако, как ранее сообщали местные СМИ, из-за COVID-19 марка решила перенести запуск на начало 2021-го. Но предвестника модели все же должны показать в 2020-м. В компании паркетник пока называют просто Showcar, серийный же вариант, по неофициальным данным, получит имя Kiger (внутризаводской индекс – HBC). Описание скудное – мол, «забавный и спортивный» кросс способен отвезти на «любимую игровую площадку» как в городе, так и за его пределами.

Особенности машины — «сплошная» головная оптика с зелеными динамическими поворотниками, некая «нашлепка» на крыше спереди, массивный спойлер сзади, подсвеченные зеленым же необычные ручки дверей и пронизывающая задние фонари широкая блестящая плашка. Между тем закамуфлированные тестовые образцы уже не раз ловили на индийских дорогах, и, судя по шпионским фото, от концепта товарному SUV достанется лишь спойлер, ну и еще у фонарей будет похожая форма. А спереди серийный паркетник будет перекликаться с рестайлинговым хэтчем Renault Kwid: Kiger тоже получит двухэтажную оптику.

В основе новинки лежит платформа CMF-A, на ней же построены упомянутый Kwid и компактвэн Renault Triber, а также только-только представленный кроссовер Nissan Magnite. Длина кросса не превысит четырех метров, ведь таким автомобилям в Индии положены налоговые льготы.

Техника, скорее всего, такая же, как у Magnite, и местные профильные медиа вновь прочат кроссу Renault два мотора (в предыдущей версии был один) – бензиновые трехцилиндровые «атмосферник» 1.0 и турбодвижок аналогичного объема. На Nissan Magnite первый выдает 72 л.с. и 96 Нм (аналогичный мотор есть и у родственного Triber), отдача «турботройки» — 100 л.с. и 160 Нм, оба сочетаются с пятиступенчатой «механикой», турбоверсии еще положен вариатор X-Tronic, но Kiger вместо CVT может получить роботизированную коробку. Привод у Magnite только передний, для паркетника Renault полноприводный вариант тоже наверняка не предусмотрен.