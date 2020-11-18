Чернышов помогает Ермаку «монетизировать» Большое строительство за спиной у Зеленского

Откровения Игоря Уманского о воровстве из «ковидного фонда» и «распиле» денег на «Большом строительстве» проливают свет на то, как связанная с Игорем Коломойским группа чиновников подставляют Президента Владимира Зеленского. Особую роль в этой группе играет министра развития громад и территорий Алексей Чернышов

Об этом говорится в статье «Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с «Большим строительством», обнародованной на сайте «Regionews.ua».

По мнению журналистов, обнародованные Уманским схемы бросают тень на многих высокопоставленных чиновников: «В первую очередь, это сам Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк, глава Минрегиона Алексей Чернышов, замглавы ОП Кирилл Тимошенко, его помощник Юрий Голик и руководитель «Укравтодора» Александр Кубраков».

«Глава Минрегиона Алексей Чернышов называет президентскую программу «Большое строительство» приоритетной для министерства. Но по готовности объектов, за которые отвечает Чернышов, так не скажешь… И пока Минрегион Чернышова рапортует о 89% готовности объектов «Большого строительства», анализ данных официального сайта программы говорит, что общая готовность составляет всего 64%», — пишет издание.

Журналисты уверены, что «множество объектов социальной инфраструктуры из программы «Большого строительства», за которые отвечает Минрегион и профильный министр Чернышов, станут долгостроями». В качестве примеров приводятся: реконструкция стадиона школ №194 и №252 в Киеве, которая по плану должна быть завершена до конца года, но сейчас степень готовности – 44%; реконструкция гимназии в городе Конотоп, Сумской области, которая также должна быть завершена в конце года, но на сегодня готовность – 37%. И таких примеров очень много. В целом общий уровень готовности объектов по Киеву — 64%, а по Сумской области – 37%, отмечает издание.

«Кроме недостроев на местах ловят недобросовестных чиновников, которые «обилечивают» подрядчиков за непрепятствование участию в тендерах «Большого строительства» по социальным объектам. Так было на Закарпатье, где «товаром» выступал детский садик. Подобные откаты могут оседать в черной кассе ответственных за «Большое строительство» и в Минрегионе», — отмечает издание.

Издание пишет, что Чернышов также связан с Юрием Голиком – «они часто вместе выезжают на объекты, пиарятся сами и повышают значимость отдельных участков «Большого строительства». По объектам, где бывают Голик и Чернышов впоследствии «нарезают» интересные тендеры». Их выигрывают как правило представители «дорожного картеля» — группы компаний, которые, по словам Уманского, выигрывают большинство тендеров «Большого строительства» и являются, по мнению Уманского, «участниками схем по распилу бюджета», говорится в статье.

«Большое строительство», как пишет издание, выгодно шатать в первую очередь Коломойскому: «Через дискредитацию президентской программы он бьет напрямую по Владимиру Зеленскому, желающему ослабить влияние олигарха на себя и работу государственных органов. Дискредитировать программу «Большое строительство» Коломойскому помогают связанные с ним люди. Глава Минрегиона Алексей Чернышов – это один из них. Его давно связывают тесные отношения с группой «Приват». В прошлом году Чернышов возглавил КОГА после собеседования с олигархом Коломойским. Неудивительно, что такое количество инфраструктурных объектов, за которые отвечает Чернышов, не сдаются в срок».

«Сам Андрей Ермак явно готовит плацдарм для будущей политической карьеры уже без Зеленского, но с «Приватом». По информации источников из ОП, министр Чернышов нашел общий язык с Ермаком, в том числе и благодаря «Большому строительству». Таким образом Ермак становится выгодным олигархам, пользуясь доверием президента. К слову, недавно Андрей Ермак давал интервью Наталье Мосейчук на «1+1» Игоря Коломойского и получил там «теплую ванну» вместо острых вопросов. А вместе все эти дворцовые интриги бьют лично по президенту Зеленскому, его рейтингу, а также партии «Слуга народа». Фактически окружение Зеленского его подставляет ради собственных целей. У «Большого строительства» — реальные проблемы», — подытоживает издание.