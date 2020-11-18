Почему политики думали, что подложили свинью Пашиняну, а на деле подложили её себе и всей России, – СМИ

4 факта почему Россия сделала неправильную ставку.

Как известно, по условиям трёхстороннего заявления о прекращении огня Азербайджан получил территории, которые раньше были под контролем Армении. Не то, чтобы Баку был таким сильным геополитическим игроком — просто за спиной Алиева стояла Турция и её вторая в НАТО по численности армия, а за спиной Пашиняна — никто, хотя могла стоять Россия.

Об этом пишет “Сделано не в СССР”, – передает ZIK.

И всё бы ничего, только вот из-за этого Армения — до недавних пор наш друг — потеряла часть территорий, на которых жили армяне (Лачин, Гадрут, Карвачар…) Армянские матери и отцы не досчитались по разным оценкам порядка пяти тысяч своих детей, которые ушли на фронт и не вернулись. Армянам, проживающим в Нагорном Карабахе, придётся покинуть дома и скитаться по миру, ведь они, христиане, не смогут жить бок о бок с враждебно настроенными по отношению к ним мусульманами. Уже сейчас семьи уходят в никуда, собрав нехитрые пожитки и сжигая за собой дома, чтобы их не осквернили мусульмане.

В итоге, политики думали, что подложили свинью Пашиняну, а на деле подложили её себе и всей России.

Во-первых, теперь войска НАТО ещё ближе к нашим границам. Турция, которая является членом Североатлантического Альянса, полным ходом отправляет военных не только в Азербайджан, но и в Нагорный Карабах — нам под нос.

Во-вторых, теперь будущее Армении и всего Закавказья зависит не от России, а от… Азербайджана и Турции. Мы самоустранились из региона, как будто и не было в российской истории Армянской ССР и Азербайджанской ССР, а в наших геополитических планах Южного Кавказа.

В-третьих, армяне не скрывают, что дружбе с русскими конец, ведь друг познаётся в беде. Армяне больше не видят в России “большого брата”. Зайдите в комментарии под любым популярным постом относительно перемирия в Нагорном Карабахе, и увидите там, что думают о нас армяне.

К примеру, довольно объективное видео обозревателя “Новой газеты” Ю. Латыниной в группе “Армения без стереотипов” в Facebook (при желании вы легко найдете его в социальной сети).

В-четвёртых, это не перемирие, а наша капитуляция перед Турцией. Об этом сейчас говорят практически все, кто хоть немного интересуется геополитикой.