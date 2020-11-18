Ракета-носитель Vega с украинским двигателем упала после запуска: названа причина

Ракета-носитель Vega с двигателем, разработанным государственной украинской компанией «Южмаш», неудачно стартовала и потеряла два спутника, которые должна была вывести на орбиту.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Очередной запуск ракеты Vega состоялся 17 ноября в 3:52 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане. В «Южмаш» отметили, что это был второй пуск ракеты в этом году и уже 17 в рамках программы компании Arianespace.

«Вега» должна была вывести на орбиту два спутника: один для Европейского космического агентства (ESA) и Испании, второй — для Французского космического агентства (CNES).

Однако во время работы четвертой ступени было получено телеметрию относительно ее отклонения от заданной траектории. По предварительным данным, причиной проблемы в работе разгонного блока AVUM стало неправильное подключение кабелей к клапанам двигателей управления ориентацией.

В компании Arianespace отметили, что ракета начала отклоняться от курса через восемь минут полета. При этом после первого зажигания двигателя разгонного блока Avum, было обнаружено отклонение от траектории, повлекшее за собой потерю спутников.