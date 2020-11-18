В центре Киева иностранец расстрелял мужчину в подъезде дома

В Шевченковском районе Киева на ул. Олеся Гончара, 79, около 5 утра 17 ноября иностранец расстрелял мужчину.

Как сообщил OBOZREVATEL информационный источник, мужчина и женщина (без определенного места жительства) около трех часов ночи зашли в подъезд жилого дома, чтобы переночевать.

«Примерно через два часа в подъезд зашел житель этого дома и предложил мужчине выйти на улицу «поговорить». Тот отказался, после чего незнакомец открыл огонь из короткоствольного оружия, а затем скрылся», – отметил собеседник.

Пострадавший 34-летний мужчина получил огнестрельные ранения грудной клетки и был доставлен в больницу скорой помощи.

Подозреваемый в покушении на убийство уже задержан. Им оказался 23-летний гражданин Армении, который еще в 2019 году въехал в Украину как турист. Законность его пребывания в данный момент проверяют правоохранители.