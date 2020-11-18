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Збірна України готова зіграти зі Швейцарією вже сьогодні

18.11.2020

Збірна України готова до матчу Ліги націй зі збірною Швейцарії

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Гру планували зіграти ще вчора, 17 листопада,, але через випадки COVID-19 в українській команді її скасували.

«Позиція Української асоціації футболу щодо скасованого матчу Ліги націй-2020/2021 Швейцарія – Україна залишається незмінною: національна збірна готова до поєдинку в тому складі, який зараз перебуває у Швейцарії, і ми докладаємо всіх необхідних зусиль для того, щоби гра відбулася 18 листопада», – мовиться в повідомленні.

Відповідного листа УАФ надіслала до УЄФА, виклавши в ньому «всі нюанси ситуації, що склалася, і можливі варіанти її вирішення».

В УАФ підкреслили, що її позиція «базується на чіткому переконанні в тому, що гравці й персонал збірної, які отримали негативні результати тестів на COVID-19, мають право брати участь у матчі відповідно до Протоколу УЄФА про повернення до гри».

«У списку збірної для участі в поєдинку є більше ніж 13 гравців (зокрема – мінімум один воротар), – наголосила УАФ. – Тому ми просимо УЄФА сприяти отриманню від місцевої влади у Швейцарії рішення про звільнення протестованих гравців від карантину й дозволу на їхню участь у матчі».

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