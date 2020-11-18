Кайли Дженнер блеснула в кожаном корсете

Кайли Дженнер знает, как нужно подчеркивать аппетитную фигуру.
Американская звезда Инстаграм и бизнесвумен Кайли Дженнер любит хвастаться перед подписчиками в соцсетях своими брендовыми аутфитами.
Недавно 23-летняя красотка примерила кожаный total look, сообщает WomanEL.
Аутфит знаменитости состоял из костюма коричневого цвета — корсета с глубоким декольте и брюк.
Свой образ Кайли дополнила длинной косой и макияжем с яркой розовой помадой.
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Instagram @kyliejenner
Стоит признать, что все наряды с корсетами очень идут звезде, так как удачно подчеркивают ее фигуру с пышными прелестями.