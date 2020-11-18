В Дании министр подал в отставку из-за скандала вокруг уничтожения норок

Министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Енсен заявил, что уходит в отставку после незаконного приказа уничтожить всех норок в стране. Об этом он сообщил в Twitter.

«Я сегодня сообщил премьер-министру, что хочу уйти в отставку. Я понимаю, что у меня нет необходимой поддержки среди парламентских партий», — заявил министр.

В начале ноября власти Дании приняли решение уничтожить всех норок на фермах, так как у этих животных была выявлена мутация коронавируса, которая может распространяться среди людей.

Однако вскоре оказалось, что власти могли требовать от звероводов массового забоя животных только в двух случаях: если на какой-то конкретной ферме выявлена инфекция или сама ферма находится в зоне эпидемической опасности, поэтому кабинету придется принимать по этому поводу особый закон. Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании, особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии, пишет ТАСС.