Арестович показал свои награды за время службы в ВСУ и подтвердил свое звание майора

Представитель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович опубликовал документы, подтверждающие его звание майора Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в Facebook.

Согласно документам, Арестовичу было присвоено звание майора 23 декабря 2018 года. Соответствующий приказ был подписан Сергеем Попко, который на тот момент занимал должность командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Арестович продемонстрировал фотографии своих наград, которые он получил за время службы в рядах ВСУ.

«Если ваше воображение и границы жизненного опыта не позволяет понять, как можно и интервью давать, и ногами на восток ходить, или вы так не умеете — это ваши, не мои проблемы», — написал он.

Следует отметить, что до этого журналист Юрий Бутусов усомнился в правдивости слов Арестовича.

«Оказывается, Арестович заключил контракт с ВСУ в сентябре 2018-го года. Должность — «помощник начальника разведки 72-й механизированной бригады». В этом качестве Арестович, по его словам, совершил «33 боевых выхода за линию фронта»! Заслужил 7 наград, включая наградное оружие и звание «майор»! И все это за год службы! Контракт был всего лишь годичный», — написал Бутусов, добавив, что во время службы в рядах ВСУ Арестович постоянно выступал на ТВ и был активен в социальных сетях.