Зеленский уволил главу николаевского УСБУ, про которого писали СМИ

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления СБУ в Николаевской области Виталия Герсака, которого подозревают в декларировании недостоверных сведений.

Соответствующий указ №505 обнародован на сайте главы государства.

«Уволить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области», — говорится в указе.

12 сентября прошлого года Зеленский своим указом уволил начальника Управления СБУ в Николаевской области и на его место назначил Виталия Герсака.

8 октября этого года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) впервые инициировало уголовное производство в отношении действующего чиновника СБУ.

В НАПК сообщили, что Герсак внес недостоверные сведения в свою декларацию на 800 тыс. грн.

По данным программы «Наші гроші», семья Герсака имеет ценную недвижимость, много земли и элитный автопарк на общую сумму более $830 тыс.