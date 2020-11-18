Украинских водителей предупредили о новой мошеннической схеме с ценой топлива на АЗС

Представители Государственной налоговой службы Украины предупреждают водителей и призывают быть бдительнее. Ведомство сообщает, что на украинских АЗС участили случаи мошенничества со стоимостью топлива. Из-за этих схем, уменьшаются поступления в бюджет страны.

В Налоговой объяснили суть схемы. Так, при продаже топлива на АЗС, кассир проводит махинации с формами оплаты. Для начала нужно отметить, что в фискальном чеке должны быть указаны форма оплаты, сумма и валюта операции. Часто, кассиры АЗС меняют форму оплаты из наличной на безналичную, таким образом получая неучтенные наличные деньги.

Сотрудники ведомства отмечают, что этот маленький нюанс при оплате потлива ни как не влияет на качество товара – эта схема негативно отражается на экономике страны! Поэтому, Государственная налоговая служба Украины призывает водителей быть бдительнее, ведь благополучие нашей страны зависит от каждого.

: aspi