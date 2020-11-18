Корниенко: Придется сокращать госслужащих

Единственный способ повысить зарплаты государственным служащим — сокращения, считает глава Слуги народа.

Чтобы увеличивать зарплаты госслужащим, придется сокращать их численность, считает глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

«Мы понимаем, что нет другого пути, может это не очень популярная сейчас идея будет, но чтобы увеличивать фонд оплаты труда, рано или поздно придется сокращать государственных служащих», — сказал он.

Нардеп отметил, что для уволенных служащих нужно найти альтернативные компенсаторы.

«Например, служба в органах местного самоуправления. Вчера в законопроекте №3651 по созданию районных государственных администраций мы заложили правку, которая позволяет тем служащим, которые в районных администрациях при их реорганизации будут увольняться, без конкурса на такие же должности, имея такую же квалификацию, трудоустроится на службу в органах местного самоуправления», — отметил Корниенко.

Он уточнил, что там увольняется около 12-13 тысяч служащих и около 60% могут сразу же перейти на работу в органы местного самоуправления.