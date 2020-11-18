Віктюка поховають у Львові в родинному склепі на Личаківському цвинтарі

Романа Віктюка поховають у родинному склепі на Личаківському цвинтарі у Львові.

Як зазначило «Радіо Свобода», про це заявила режисерова племінниця Катерина Віктюк.

Тіло перевезуть із Росії, але коли саме – наразі невідомо.

Театральний діяч заповів, аби його поховали поруч із батьками. Родинний гробівець на Личакові Віктюк придбав сам.

Роксоляна Шимчук розповіла «Радіо Свобода», що постійно на зв’язку із режисеровими друзями з Москви, також там перебувають і члени родини.

«Вже вирішують питання перевезення тіла у Львів. Ймовірно, після прощання з режисером у Москві його тіло одразу транспортуватимуть у рідне місто. Наскільки мені відомо, немає проблем щодо перевезення тіла», – зазначила Шимчук.

І додала, що є пропозиція від дирекції оперного театру у Львові провести прощання з театральним діячем у цьому закладі, а також підтвердила, що Віктюк помер від ускладнення після перенесеного COVID-19.

Про те, коли саме буде прощання й обряд поховання режисера, його рідні повідомлять.

Народний артист України й Росії Роман Віктюк помер у Москві 17 листопада у 84-річному віці. Митець народився у Львові 28 жовтня 1936 року. У 1956-му закінчив акторський факультет Державного інституту театрального мистецтва в Москві. Працював у Львові у Театрі юного глядача.

А на початку 1990 року Віктюк заявив про бажання створити свій театр. У 1991-му він ставить вистави в різних театрах колишнього СРСР. 1996 року режисерів театротримав статус державного та власну будівлю в Москві, яка є пам’яткою архітектури. Віктюк запрошував у свій театр талановитих акторів звідусіль, у його постановках брали участь зірки балету й оперного мистецтва.

В 1988 році його вистава «Служниці», яку привозив й у Львів, зробила фурор у театральному світі. Віктюк не забував про рідне місто, куди постійно приїжджав і презентував свої вистави.