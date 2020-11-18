Уманский: Из коронавирусного фонда 40 миллиардов гривен потрачены не на борьбу с COVID

В коронавирусном фонде осталось 26 миллиардов гривен, которые должны быть направлены на борьбу с вирусом.

Об этом заявил Советник главы Офиса президента Игорь Уманский, подавший недавно заявление об отставке, в ходе пресс-конференции.

«Еще есть время избежать экономического, как следствие, социального и, как следствие, политического апокалипсиса. Это время еще есть, есть 26 млрд грн неиспользованных средств ковидного фонда, и их нужно немедленно направить на финансирование медицинской инфраструктуры, обеспечение зарплаты работникам, соответствующих средств защиты, оборудования, тестов», — сказал он.

По словам Уманского, за 10 месяцев из фонда борьбы с коронавирусом уже потрачено 40 млрд грн, преимущественно не на меры борьбы с COVID-19, а на другие приоритеты, определенные правительством.

«Медицинская инфраструктура не создана, подготовка ко второй волне пока проваливается. За этот же период на 95 млрд грн не профинансированы расходы общего фонда госбюджета, в том числе почти на 35 млрд расходы защищенные», — сообщил Уманский.

Он отметил, что доходная часть бюджета после секвестра выглядит такой, что может быть выполнена до конца этого года, однако 300 млрд грн плановых расходов, которые должны быть обеспечены соответствующими заимствованиями, находятся под угрозой.

По словам Уманского, удалось привлечь только чуть больше 100 млрд грн, и до конца года по меньшей мере 100 млрд грн государственных расходов окажутся под угрозой, в первую очередь это касается рисков социальной группы.

«Конечно, есть большой соблазн включить печатный станок и перенести этот коллапс, который может ожидать бюджетную систему, на небольшой срок. Но этот подход слишком опасен утратой той макроэкономической стабильности, которой удалось достичь, с одной стороны. С другой стороны — под угрозой будет курсовая стабильность, инфляционные процессы и, как следствие, вся финансово-экономическая система Украины», — подчеркнул советник главы ОП.

Уманский также выразил мнение, что бюджет следующего года, «бюджет хотелок», должен быть пересмотрен и в нем должны быть заложены точки роста и соответствующие приоритеты, направленные на экономический рост.

По его словам, бюджет следующего года на 66% представляет собой долги, и в таких условиях обслуживание долга – 160 млрд грн – почти самая большая статья расходов бюджета. Поэтому, по мнению Уманского, в этих условиях правительство должно пойти на реструктуризацию госдолга и отсрочку как выплат по основной сумме, так и по обслуживанию.

«Это небольшой перечень действенных мер, которые сейчас можно еще сделать, время еще есть. Именно поэтому я написал заявление, чтобы публично об этом говорить, так как, имея статус советника, это некорректно и неэтично», — подчеркнул советник главы ОП.