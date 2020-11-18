Бутусов: Кого обманывает Зеленский, заявляя, что Украина выполнила условия меморандума с МВФ?

«На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены», — констатировал Президент Владимир Зеленский», комментируя итоги переговоров с директором МВФ Георгиевой.

Однако с Зеленским не согласен… министр финансов Сергей Марченко, который заявил 6 ноября, что «Мы уже выполнили четыре из десяти структурных маяков Меморандума с МВФ», то есть 6 структурных маяков еще не выполнены», — об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов.

«Президент забыл, что не выполнен один из ключевых пунктов — передать полномочия Окружного админсуда в Верховный суд. Публикую фрагмент меморандума, соответствующий пункт обведен красным.

Меморандум Украины с МВФ содержит пункт, где Украина берет на себя обязательства до августа 2020-го года, запретить любым судам выносить административные решения против центральных органов власти, в том числе против НАБУ, это специально отмечено. Это пункт прямо направлен на ограничение полномочий ОАСК. До августа!

И как же это выполняется?

28 октября Окружной админсуд принял решение об увольнении директора НАБУ Артема Ситника, что не просто противоречит меморандуму, а является откровенным издевательством и демонстрацией вседозволенности главы ОАСК Павла Вовка.

3 ноября Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Вовк от НАБУ скрывается, Окружной админсуд заявил, что Вовк находится дома на больничном, но на вызовы правоохранительных органов не является.

Ситуация в высшей степени скандальная. Гражданин в розыске, а найти его не могут, хотя сидит он где-то в Киеве. Высший совет правосудия не дал согласие на отстранение Вовка от должности и в отношении него действуют взаимоисключающие решения — он в розыске, и одновременно у него иммунитет и НАБУ не может получить санкцию на обыски.

Президент ведет переговоры с МВФ, Украине нужен кредит, а Вовк эти переговоры срывает. И Зеленский не в силах с ним что-либо сделать. Он не высказывается ни о Вовке, ни о его решениях, он не говорит когда же наконец закончатся консультации с Высшим советом правосудия.

И самое главное — требование провести перезагрузку Высшего совета правосудия, изменить законом процедуру отбора новых членов ВСП также является одним из структурных маяков меморандума с МВФ. Но для перезагрузки ВСП ничего не сделано.

О каком же выполнении маяков может идти речь?

На кого рассчитаны такие заявления президента?

Никаких предпосылок к экстренному выделению кредита МВФ в обход процедуры не существует, необходимо многое еще сделать.

Главная проблема государства — неспособность обеспечить правосудие. И постоянное стремление государственных лидеров выдавать желаемое за действительное», — завершает Бутусов.