Одной «бумажкой» стало меньше: в Украине отменили важную справку

Кабинет Министров с подачи Минцифры отменил справку о составе семьи для получения государственных услуг. Как пояснил в Facebook оконфузившийся с Интернетом министр Михаил Федоров, отныне такой документ не требуется:
- при назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;
- во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом ветеранов войны;
- при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его освобождении из Госспецсвязи;
- при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за найм (аренду) жилья;
- во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины.
- при получении военнослужащими жилых помещений или денежной компенсации за надлежащее им для получения жилое помещение.
Министр отмечает, что действующим законодательством получение такой справки не предусмотрено, а также не определен орган, который выдает такой документ.
Также Федоров напомнил, что ранее по инициативе Минцифры была отменена норма о предоставлении данной справки для прохождения альтернативной службы.