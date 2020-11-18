Одной «бумажкой» стало меньше: в Украине отменили важную справку

Кабинет Министров с подачи Минцифры отменил справку о составе семьи для получения государственных услуг. Как пояснил в Facebook оконфузившийся с Интернетом министр Михаил Федоров, отныне такой документ не требуется:

при назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;

во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом ветеранов войны;

при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его освобождении из Госспецсвязи;

при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за найм (аренду) жилья;

во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины.

при получении военнослужащими жилых помещений или денежной компенсации за надлежащее им для получения жилое помещение.

Министр отмечает, что действующим законодательством получение такой справки не предусмотрено, а также не определен орган, который выдает такой документ.

Также Федоров напомнил, что ранее по инициативе Минцифры была отменена норма о предоставлении данной справки для прохождения альтернативной службы.