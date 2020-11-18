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Одной «бумажкой» стало меньше: в Украине отменили важную справку

18.11.2020

Кабинет Министров с подачи Минцифры отменил справку о составе семьи для получения государственных услуг. Как пояснил в Facebook оконфузившийся с Интернетом министр Михаил Федоров, отныне такой документ не требуется:

  • при назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;
  • во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом ветеранов войны;
  • при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его освобождении из Госспецсвязи;
  • при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за найм (аренду) жилья;
  • во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины.
  • при получении военнослужащими жилых помещений или денежной компенсации за надлежащее им для получения жилое помещение.

Министр отмечает, что действующим законодательством получение такой справки не предусмотрено, а также не определен орган, который выдает такой документ.

Также Федоров напомнил, что ранее по инициативе Минцифры была отменена норма о предоставлении данной справки для прохождения альтернативной службы.

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