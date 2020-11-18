Главный киберполицейский Украины требует уничтожить «компромат», который «нарыло» на него НАПК

Начальник департамента киберполиции Александр Гринчак подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК), требуя обязать Национальное агентство по предупреждению коррупции уничтожить всю информацию, которую агентство собрало в ходе мониторинга образа жизни киберполицейских. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

«ОАСК принял рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела», — сообщила пресс-служба ОАСК.

О начале полной проверки декларации Гринчака стало известно в начале октября. В ходе проверки обнаружились не задекларированные им имущество и доходы.

В частности, по данным ресурса «Слидство.Инфо», киберполицейский скрыл дом в Киеве стоимостью не менее 7,5 миллиона гривен. «Домик» общей площадью 221 кв. метров расположен в ЖК «Итальянский квартал», расположенном в Оболонском районе. По документам недвижимость еще в 2016 году приобрела мать правоохранителя — Людмила Гринчак, однако он вопреки требованиям законодательства, имущество близкой родственницы не задекларировал. Более того, журналисты получили данные, что в доме может жить сам Гринчак с семьей, ведь находясь на территории «Итальянского квартала», журналисты «Слидства.Инфо» зафиксировали у дома Lexus, которым пользуется жена Гринчака.