В Украине ввели «приоритетные часы» для пожилых людей

В Украине вступили в силу изменения в постановление Кабинета Министров, которые вводят «приоритетные часа» для людей пожилого возраста, совершающих покупки в магазинах и аптеках. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, решение объясняется тем, что люди пожилого возраста относятся к группе риска.

Действуют «приоритетные часы» с 10:00 до 12:00.

«Важно, чтобы они (пожилые люди. — Авт.) как можно меньше контактировали с окружающими, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет… Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут следовать этому», — сказал министр в эфире телеканала «Украина 24».