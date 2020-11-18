Ученые разгадали тайну астероида в форме сигары

Астероид Оумуамуа является первым в истории науки межзвездным космическим объектом, который прошел транзитом через нашу Солнечную систему. Обнаружен он был в 2017 году, но его обсуждения не утихают до сих пор. Конечно же, ученые и любители космических происшествий до сих пор спорят из-за его формы. Выглядел он как космическая сигара, а астероидов подобной формы ученым еще не удавалось засечь.

Сторонники заговоров уверяют, что это космический корабль, замаскированный под астероид, а корабль был продолговатой формы. Однако ученые за три года изучений все же нашли правдоподобное объяснение феномену Оумуамуа. К сожалению, сценарий с пришельцами не подходит под заявления ученых.

«Результаты моделирования показали, что Оумуамуа-подобные межзвездные объекты могут быть сформированы посредством приливных гравитационных сил во время сильного сближения с массивными звездами. В результате чего материя из планет буквально вырывается и выбрасывается в космическое пространство», – объясняет астроном Дуглас Н. К. Лин из Калифорнийского Университета. Проще говоря, астероид мог принять такую форму из обломков после столкновения, или же гравитация просто вытянуть космическое тело.