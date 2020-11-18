Зеленский рассказал о своем самочувствии: запахи вернулись, тест положительный

Президент Украины Владимир Зеленский получил результаты повторного теста на коронавирус, которые оказались положительными.

Об этом он рассказал в своем обращении, опубликованном на странице главы государства в Facebook 18 ноября. Президент уточнил, что он чувствует себя лучше.

Также Зеленский отметил, что температура тела снижается и вернулось обоняние.

«Мой повторный тест пока позитивный. Но с каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше, запахи уже сегодня вернулись, силы возвращаются, температура снижается», – сказал глава государства.

Зеленский выразил надежду, что скоро сможет вернуться к обычному режиму работу.

«Верю, что следующее видео я буду записывать уже не из больницы, и окончательно одержу победу над COVID-19, чтобы с вашей поддержкой победить все другие вирусы и бактерии, которые вредят Украине уже много лет», – подчеркнул он.

Также Зеленский высказался о своих противниках и политиках. Он сравнил их с болезнями и пошутил, что страну обязательно «вылечат от этой заразы».

Кроме того, президент по видеосвязи обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем законодательные инициативы для предпринимателей.

Глава правительства заявил, что компромиссный законопроект для ФЛП будет наработан до пятницы, 20 ноября. Подавать его в парламент можно будет на следующей неделе после консультаций с предпринимателями.