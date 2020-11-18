Украинцы – о 32 млн гривен на интернет в самолете Зеленского: Ростов все ближе

Новость о том, что из бюджета Украины потратят более 32 млн гривен на улучшение спутникового интернета на борту самолета президента Украины Владимира Зеленского многие украинцы восприняли с негодованием.

В комментариях к публикации о затратах на интернет в президентском самолете, размещенной на странице Facebook OBOZREVATEL, некоторые пользователи усомнились в том, что она настоящая, а не фейковая.

Многие же возмущались такими затратами в период, когда страна переживает кризис,связанный с пандемией COVI-19.

«А сколько же кислородных баллонов на эти деньги можно было бы купить. Сколько жизней спасти? Но это не основное для нынешней власти и самого Величайшого… Главное чтобы в самолетике при перелете в танчики можно было поиграть», – написал Александр Бляшук.

«Червяки уничтожают народные деньги, а народ умирает без кислорода в больницах», – отметила Екатерина Турчак

Пользователь под ником «Кто Знает Тот Знает» посоветовал в самолете президента установить еще и золотой унитаз.

«Зеленскому установят интернет в самолете на пенсии его избирателей, вот ржака)))», – написал Сан Саныч

«На борьбу с COVID-19 денег нет, а для интернета самолете президента есть? Дибилизм полный!» – возмутился Михаил Строин.

«Это действительно, некуда деньги девать. А че? Украина – богатая страна. Все проблемы решили! Можем себе позволить оборудовать самолет интернетом!» – написала Марина Щербакова.

А Алексей Голдобин отметил, что за 32 млн можно построить интернет-сети в нескольких городах.

Пользователь под ником Дима Димович отметил, что «Ростов всё ближе…»





