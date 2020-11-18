Бундестаг под шум недовольной толпы протестующих принял закон о защите от инфекций

Депутаты немецкого бундестага приняли новую версию закона «О защите от инфекций», в последние недели вызвавшую бурные дискуссии и протесты. Согласно документу, парламент впервые наделяется правом объявлять эпидемическую ситуацию.

Об этом сообщает издание Die Welt.

Законопроект был предложен правящей коалицией консерваторов и социал-демократов. За него проголосовали 415 народных избранников, против — 236, 8 воздержались. Из оппозиции его поддержали только «Зеленые» — и то с большими сомнениями. А «Левые», свободные демократы и «Альтернатива для Германии» дружно сказали нет.

Теперь документ отправился на утверждение в бундесрат — верхнюю законодательную палату.

Принципиальное новшество, введенное законом, — наделение парламента правом объявлять эпидемическую ситуацию на базе глобальных рекомендаций ВОЗ или показателей распространения инфекции в регионах ФРГ. Только это теперь может служить основанием для тех или иных ограничительных мер.

Эти меры подробно прописаны в «карантинном каталоге»:

обязательный масочный режим;

комендантский час;

ограничения контактов, собраний и путешествий;

закрытие учреждений и предприятий;

запрет массовых мероприятий, вечеринок и даже богослужений.

Подобные меры, которые теперь должны проходить процедуру утверждения через парламент (до сих пор их озвучивала канцлер Ангела Меркель по итогам совещаний с главами земель), можно вводить максимум на месяц, но и всякий раз продлевать при необходимости. Чтобы граждане понимали почему их вводят, федеральное правительство обязали «регулярно отчитываться перед ними в устной форме о развитии ситуации с эпидемией в национальном масштабе».