Майя Санду захотела разморозить отношения с Украиной

Избранный президент Молдовы Майя Санду во время встречи с послом Украины Марком Шевченко заявила, что планирует разморозить международные отношения между странами.

Об этом сообщается на странице молдавской партии «Действие и солидарность» в Facebook.

«У нас много общих проблем, а также много возможностей, которые мы можем вместе реализовать. Мы должны вывести Молдову из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной. В то же время, мы обсудили синхронизацию деятельности в контексте процесса европейской интеграции», — сказала она.

По словам Санду, у стран есть много общих повесток, которые вскоре предстоит обсудить. Также она настояла на синхронизации общих усилий по европейской интеграции.