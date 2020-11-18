Санврач Ляшко назвал цену для украинцев на вакцину от коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что одна доза вакцины от коронавируса для украинцев будет стоить семь долларов США.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Сегодня на заседании озвучили, что одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививка, две дозы — 14 долларов», — сказал он.

Для полной безопасности от заболевания необходимо будет пройти курс из двух доз, то есть, в целом прививка обойдется в 14 долларов. Ляшко также отметил, что COVAX выделит Украине примерно 8 миллионов доз вакцины, еще неопределенное количество Минздрав сможет купить по специальной цене.

Напомним, участники COVAX — глобального механизма по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 — подтвердили информацию о бесплатном выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни. Наша страна получит бесплатно препарат для 20% населения.