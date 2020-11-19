Мэр Кременчуга заразился коронавирусом

В Украине коронавирусом заразился еще один городской голова. Сегодня стало известно о подтверждении COVID-19 у мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Как рассказал Малецкий, сегодня он получил положительный тест на COVID-19 и сейчас находится на амбулаторном лечении.

«Знаю, что болеют еще несколько новоизбранных депутатов городского совета. Однако я работаю дистанционно и сделаю все, чтобы сессия состоялась в соответствии с законом в запланированную дату», — добавил он.

Напомним, сегодня о заражении коронавирусом заявил мэр Черноморска Василий Гуляев. После подтверждения болезни городской голова решил работать дистанционно.