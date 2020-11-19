Транш МВФ ожидается в конце 2020 или начале 2021 года, — Мокан

Следующий транш Международного валютного фонда (МВФ) Украине ожидается в конце 2020 или начале 2021 года. Киев должен согласовать с Фондом три основных вопроса.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

«Сейчас идет речь о получении одного транша в конце этого года или в начале следующего. Также к этому подвязана макрофинансовая помощь Евросоюза, транш которого составляет 600 млн евро», — отметил Мокан.

По его словам, сотрудничество с МВФ зависит от принятия бюджета на 2021. При этом слухи о том, что программа под угрозой, не соответствуют действительности.

«Продолжается взаимодействие и коммуникации. Сегодня министр финансов на протяжении дня до заседания правительства и после коммуницировал по поводу проекта бюджета», — добавил Мокан.

Он также подчеркнул, что с МВФ еще согласуют вопросы антикоррупционной структуры и независимости Национального банка.