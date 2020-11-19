Адвокаты объединения «Barristers» сообщают об угрозах убийством после видео Шария

Юристы объединения «Barristers» защитили бойца муниципальной стражи, у которого возник конфликт с членом «Партии Шария». После этого Анатолий Шарий записал об адвокатах видео, и им начали угрожать убийством.

Об этом сообщил в Фейсбуке партнер в адвокатском объединении «Barristers» Алексей Шевчук.

«Друзья, все знают, что мы защитили бойца муниципальной стражи, у которого возник конфликт с однопартийцем господина Шария. Боец дома, а не в заведении на Лукьяновке. …. Сегодня господин Шарий снял видео о нас. И нашим адвокатам посыпались угрозы убийством», — написал он.

Шевчук опубликовал скриншоты сообщений, которые получают адвокаты.

«Я думаю, что уже завтра будем сообщать о намерениях господина Шария и его единомышленников совершить преступление против адвокатов. Будем просить реакции национальной ассоциации адвокатов Украины. Будем просить реакции совета адвокатов. И сразу, как только вызовут на допрос Шария, сообщим его однопартийцу Валентину Рыбину и всем журналистам», — добавил Шевчук.