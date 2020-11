Оголошено найпопулярнішу пісню усіх часів

Стало відомо, яка пісня є найпопулярнішою у світі за версією Shazam

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на ВВС.

Найрозшукуванішим треком стала пісня Dance Monkey австралійської виконавиці Tones and I (справжнє ім’я – Тоні Уотсон, – ред.). Користувачі намагалися розпізнати його понад 33 мільйонів разів.

Друге місце в рейтингу сервісу посіла композиція Prayer in C у виконанні дуету німецького діджея та продюсера Робіна Шульца і французької фолк-групи Lilly Wood & the Prick. На третій позиції трек Let Her Go британського співака Passenger.

У п’ятірку найбільш популярних за версією додатки пісень увійшли Wake Me Up від шведського діджея Avicii і Lean On від колективу Major Lazer.