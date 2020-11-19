Удалось впервые: в США нанесли меткий удар с корабля по ракете и показали видео

Военно-морским силам США впервые удалось нанести прицельный выстрел по межконтинентальной баллистической ракете с помощью запущенной в Тихом океане ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA.

Об этом сообщили в пресс-релизе Офиса командующего Тихоокеанским флотом США, в сети также опубликовано видео удачного перехвата.

Как сказано в сообщении, с испытательного полигона на Маршалловых островах была запущена межконтинентальная баллистическая ракета-мишень в направлении открытого океана на северо-восток от Гавайев.

В тоже время с помощью системы ПРО Aegis Combat System, с эскадренного миноносца USS John Finn в Тихом океане была выпущена ракета-перехватчик SM-3 Block IIA, которая уничтожила баллистическую ракету.

«Это было невероятное и критически важное достижение для программы Aegis BMD SM-3 Block IIA», — заявил председатель Агентства противоракетной обороны США вице-адмирал Джон Хилл.

Важность этого момента состоит в том, что американская ракета-перехватчик смогла впервые сумела сбить баллистическую ракету во время запуска с моря.