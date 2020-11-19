ЦИК назвал партии, взявшие больше всего мандатов на местных выборах

Центральная избирательная комиссия получила от теризбиркомов сведения о результатах выборов депутатов в почти 96,2% советов. ЦИК опубликовал предварительные результаты среди политических партий.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Из общего количества избранных депутатов, которые выдвигались от политических партий, на сегодня больше всего мандатов получили:

Слуга народа — 17,59%;

Батькивщина — 12,39%;

ОПЗЖ — 11,75%.

В первую десятку политических партий среди избранных депутатов также вошли:

За майбутнє — 11,42%;

Европейская солидарность — 10,73%;

Наш Край — 5,13%;

ВО Свобода — 2,61%;

Украинская стратегия Гройсмана — 1,72%;

Пропозиція — 1,66%;

Радикальная партия Олега Ляшко — 1,62%.

Кроме того, ЦИК показал статистику по количеству избранных мэров, которые выдвигались от партий. Наибольшее количество городов возглавили представители партий: