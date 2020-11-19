ЦИК назвал партии, взявшие больше всего мандатов на местных выборах

Центральная избирательная комиссия получила от теризбиркомов сведения о результатах выборов депутатов в почти 96,2% советов. ЦИК опубликовал предварительные результаты среди политических партий.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Из общего количества избранных депутатов, которые выдвигались от политических партий, на сегодня больше всего мандатов получили:
- Слуга народа — 17,59%;
- Батькивщина — 12,39%;
- ОПЗЖ — 11,75%.
В первую десятку политических партий среди избранных депутатов также вошли:
- За майбутнє — 11,42%;
- Европейская солидарность — 10,73%;
- Наш Край — 5,13%;
- ВО Свобода — 2,61%;
- Украинская стратегия Гройсмана — 1,72%;
- Пропозиція — 1,66%;
- Радикальная партия Олега Ляшко — 1,62%.
Кроме того, ЦИК показал статистику по количеству избранных мэров, которые выдвигались от партий. Наибольшее количество городов возглавили представители партий:
- Слуга народа — 30,74% (225 мэров);
- За будущее — 12,43% (92 мэры);
- Батькивщина — 7,24% (53 мэры);
- ОПЗЖ — 7,1% (52 мэры);
- Наш Край — 6,15% (45 мэров);
- ЕС — 5,6% (41 мэр).