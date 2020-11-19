Повінь – зміна системи

Menu
Close

ЦИК назвал партии, взявшие больше всего мандатов на местных выборах

19.11.2020

Центральная избирательная комиссия получила от теризбиркомов сведения о результатах выборов депутатов в почти 96,2% советов. ЦИК опубликовал предварительные результаты среди политических партий.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Из общего количества избранных депутатов, которые выдвигались от политических партий, на сегодня больше всего мандатов получили:

  • Слуга народа — 17,59%;
  • Батькивщина — 12,39%;
  • ОПЗЖ — 11,75%.

В первую десятку политических партий среди избранных депутатов также вошли:

  • За майбутнє — 11,42%;
  • Европейская солидарность — 10,73%;
  • Наш Край — 5,13%;
  • ВО Свобода — 2,61%;
  • Украинская стратегия Гройсмана — 1,72%;
  • Пропозиція — 1,66%;
  • Радикальная партия Олега Ляшко — 1,62%.

Кроме того, ЦИК показал статистику по количеству избранных мэров, которые выдвигались от партий. Наибольшее количество городов возглавили представители партий:

  • Слуга народа — 30,74% (225 мэров);
  • За будущее — 12,43% (92 мэры);
  • Батькивщина — 7,24% (53 мэры);
  • ОПЗЖ — 7,1% (52 мэры);
  • Наш Край — 6,15% (45 мэров);
  • ЕС — 5,6% (41 мэр).
Читайте також:   Стала відома таємниця давньоєгипетського папірусу з описом особливого ритуалу
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *