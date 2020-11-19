ЄБРР припиняє кредитування державних проєктів Білорусі

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) відклав на невизначений термін фінансування проектів у державному секторі Білорусі.

Про це передає Tut.by.

Як повідомили представники інституції журналістам видання, ЄБРР продовжить інвестувати в проекти приватного сектору в Білорусі. Водночас, кредитування державних проектів міжнародний інвестор не здійснював вже протягом деякого часу і планує завершити вже підписані інфраструктурні угоди. В ЄБРР наголосили, що не розглядають «нові суверенні проекти в країні», і закликали Білорусь «виконувати всі свої міжнародні зобов’язання».

Європейський інвестиційний банк почав активно співпрацювати з білоруським держсектором з 2016 року після скасування санкцій щодо офіційного Мінська. В результаті в 2019 році ЄБРР вклав рекордні 390 млн євро в 24 проекти, а в тому ж році збільшив інвестиційний портфель у Білорусі до 550 млн євро.

Раніше повідомлялося, що МЗС Білорусі заявив про призупинення діалогу з Європейським союзом з питань прав людини, а також має намір знижувати рівень участі країни в програмі ЄС «Східне партнерство».

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності. З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля протестів.