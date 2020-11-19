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Наряженная елка и шезлонг: Санта Клаус открыл рождественский сезон посреди Мертвого моря (видео)

19.11.2020

Рождественская атмосфера окутала Мёртвое море в Израиле. На соляном острове у побережья курорта Эйн-Бокек расположился Санта-Клаус. С собой прихватил наряженную ёлку и шезлонг, сообщает Великая Эпоха.

Санта искупался в солёных водах знаменитого ближневосточного озера. Его побережье – самый низкий участок суши на Земле. Поверхность воды здесь на 430 метров ниже уровня моря.

Маленькое рождественское представление организовало Министерство туризма Израиля, чтобы поднять настроение людям во время пандемии и карантинных ограничений.

Санта встретил закат в шезлонге. Позже уплыл на берег, забрав с собой рождественскую ель, поскольку она не выживет в солёной воде.

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