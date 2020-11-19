Жила на пять семей: женщина узнала неприглядную правду о своей кошке благодаря трек-ошейнику

Кошка собирала «дань» с соседей.

Жительница Ирландии Аойф Макалир решила проверить, чем занимается ее кошка по кличке Джаггер, когда гуляет по окрестностям. Хозяйка повесила на пушистую ошейник с GPS-трекером, и узнала, что та живет не только с ней, но еще с пятью семьями, к которым забегает каждый день, передает Апостроф.

Девушка опубликовала видео со своим экспериментом и маршрутом кошки у себя в TikTok. Видео сразу же стало вирусным, набрав более 380 тысячи просмотров и свыше 45 тысяч лайков.

Слежка показала, что за сутки Джаггер заглянула в пять домов, в которых наверняка ее погладили и выдали дополнительную порцию вкусняшек. После своих похождений питомица как ни в чем не бывало возвращается к хозяйке.

Макалир спасла свою пушистую подругу, подобрав ее на улице. «Ей было 6 лет, и когда мы ее забрали, она была одичавшей кошкой. Мы взяли ее к себе и сделали частью своей семьи, но она все еще любит свои природные инстинкты, выражающиеся в блужданиях. Обычно она ежедневно выходит на улицу, но возвращается каждый вечер перед сном», — поделилась девушка с Bored Panda.

К сожалению, Джаггер умерла на днях из-за осложнений с почками. Макалир призналась, что соседи, у которых кошка была постоянным гостем, тоже скучают по ней и даже писали ей.