Древний фрагмент дна Тихого океана обнаружили под Китаем

Скалистая плита, которая раньше выстилала дно океана, является реликтом океанической литосферы.

Ученые обнаружили фрагмент древнего дна Тихого океана, простирающийся на сотни километров под Китаем и погруженный в переходную зону между верхней и нижней мантией Земли, известной как Слой Голицына.

Скалистая плита, которая раньше выстилала дно океана, является реликтом океанической литосферы – внешнего слоя земной поверхности, который состоит из коры и верхней части мантии.

Литосферные плиты — гигантские участки земной коры — свободно перемещаются по вязкому слою мантии и иногда сталкиваются друг с другом.

В ходе этих столкновений может произойти геологический процесс, известный как субдукция, то есть погружение одних блоков земной коры под другие.

Недавно ученые из Китая и США наблюдали этот эпический процесс на глубинах гораздо больших, чем когда-либо ранее.

Благодаря сети из более чем 300 сейсмических станций, установленных в разных районах северо-восточного Китая, исследователи смогли получить изображения фрагмента тектонической плиты, которая раньше лежала под Тихим океаном. Теперь она погружается в переходную зону между верхней и нижней мантией Земли, расположенную на глубине от 410 до 660 километров под земной поверхностью.

Хотя процесс погружения плиты можно наблюдать под Китаем, сама зона субдукции простирается далеко на восток, при этом плита наклонена вниз под относительно небольшим углом в 25 градусов.

Примерно там, где Тихоокеанская плита погружена на 100 километров, расположена Япония.

Благодаря новым изображениям ученые получили лучшее представление о том, что происходит с субдуцированной плитой, когда она достигает переходной зоны мантии, в том числе о том, как она деформируется и сколько теряет воды.